تركيا تواصل قصف مواقع كردية في سورية

قالت وسائل إعلام تركية الأربعاء إن الجيش التركي نفذ جولة استهداف ثالثة لمواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في مناطق شرقي نهر الفرات، مستهدفة للمرة الثانية ريف كوباني عين العرب في شمال سورية والمحاذية للحدود التركية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنباء القصف، وقال إن "القوات العاملة ترد مستهدفة الجانب التركي".

#المرصدالسوري القوات التركية تنفذ ثالث جولة استهداف لها لمناطق شرق #الفرات مستهدفة للمرة الثانية ريف #عين_العرب(#كوباني) والقوات العاملة ترد مستهدفة الجانب التركيhttps://t.co/fpvLFCyJga — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) October 31, 2018

وكانت القوات المسلحة التركية قد بدأت الأحد قصف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب شرقي نهر الفرات، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود التركية السورية.

وقال صحافيون وناشطون أتراك يعملون في المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية، إن وحدات المدفعية التركية قصفت مواقع للوحدات الكردية في منطقة زور مَغَار في ريف مدينة كوباني عين العرب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الثلاثاء إن بلاده "أكملت وضع خططها واستعداداتها لتدمير الإرهابيين شرقي نهر الفرات" في سورية وأنها ستطلق قريبا عمليات عسكرية أوسع نطاقا وأكثر فعالية في تلك المنطقة.

وكشف أردوغان أن الجيش التركي نفذ قبل عدة أيام ضربات ضد وحدات حماية الشعب شرقي نهر الفرات.