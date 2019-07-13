تركيا تهاجم مواقع لحزب العمال بالعراق

قالت وزارة الدفاع التركية إنها شنت عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.



وأعلنت الوزارة، في بيان السبت، بدء "عملية مخلب- 2" لتدمير الكهوف والملاجئ التي يستخدمها أعضاء حزب العمال الكردستاني، في منطقة هاكورك.



وقالت إن العملية بدأت في وقت متأخر الجمعة بالقوات الخاصة والغارات الجوية والمدفعية.



وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردًا ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية عام 1984، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف.



وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الجماعة، المتمركزة في جبال قنديل شمال العراق، منظمة إرهابية.



وكانت تركيا بدأت عملية "مخلب- 1" في شهر مايو.