تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي

هاجمت تركيا الجمعة الاتحاد الأوروبي بسبب دعوته إلى إطلاق سراح معارض كردي للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ أكثر من سنتين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في حديث لشبكة "سي أن أن تورك" إن الاتحاد الأوروبي "تجاوزت الحدود قليلا".

تصريحات أوغلو جاءت تعليقا على وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني التي عبرت عن الأمل في إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش "قريبا".

ودميرتاش (45 عاما) أحد القادة السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي اليساري، موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاتهامه بأنشطة "إرهابية" بحسب الحكومة التركية.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة بإطلاق سراح دميرتاش في قرار أشاد به المعارض المسجون ووصفه بأنه "اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسي".

وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل "لشبهات محتملة"، لكنها أوضحت أن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان "غير كافية".

وخلال مؤتمر صحافي مع تشاوش أوغلو في أنقرة، قالت موغيريني الثلاثاء "نأمل أن يتم الإفراج عنه قريبا".

وينفي دميرتاش كافة التهم ويقول إن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية. ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية.