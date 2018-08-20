تركيا تلغي حظر سفر صحافية ألمانية

قالت صحافية ومترجمة ألمانية تمثل أمام المحكمة في تركيا بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية" إن السلطات التركية ألغت حظر السفر المفروض عليها.

وكتبت ميسالي تولو على تويتر الاثنين "التقارير عن إلغاء منعي من المغادرة صحيحة".

وأضافت "أود أن أشكر مؤيدي وجميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانبي للحصول على حريتي".

وأمرت محكمة في إسطنبول في كانون الأول/ديسمبر بالإفراج المشروط عن تولو (34 عاما) بعد توقيفها لأكثر من ستة أشهر بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني المحظور في تركيا، حيث يصنف مجموعة إرهابية.

وبموجب قرار المحكمة ذاك، كان على تولو إثبات حضورها كل أسبوع ولم يسمح لها بمغادرة البلاد.

ويسمح لها القرار الأخير بالسفر خارج البلاد.

غير أن تولو كتبت على تويتر أن جلسة المحاكمة التالية حددت في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي حالة الإدانة، تواجه تولو عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وفي شباط/فبراير الماضي، أمرت محكمة في إسطنبول بالإفراج المشروط عن الصحافي الألماني-التركي دنيز يوجيل بعد أن طالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن بحقه تصل الى 18 سنة.

ويأتي قرار المحكمة الأخير المتعلق بالصحافية تولو وسط تحسن العلاقات التركية-الألمانية بعد أشهر من التوتر الحاد.

وسعت تركيا في الأيام القليلة الماضية إلى مد الجسور مع أوروبا وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية توقيف أنقرة قساً أميركياً.

وسمحت محكمة في إسطنبول الأربعاء الماضي بالإفراج عن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، بعد أن أمضى أكثر من سنة في السجن بتهم متعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشل في 2016.

وأفرجت تركيا عن جنديين يونانيين أوقفا في آذار/مارس بعد أن عبرا الحدود بشكل غير قانوني، في خطوة رحبت بها أثينا.