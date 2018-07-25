تركيا تفرض الحبس المنزلي على قس أميركي

أصدرت محكمة العقوبات المشدّدة في مدينة إزمير غربي تركيا قرارا الأربعاء بتحويل القس الأميركي آندرو برانسون (50 عاما) إلى الحبس المنزلي المشروط بدلاً من السجن، مع الرقابة الأمنية والقضائية.

وسيتم استخدام قيود إلكترونية (أساور تعقّب) لتعقّبه، أو ما يسدّ مكانها ويمنع القِسّ برانسون من السفر خارج تركيا.

وأفاد مراسل الحرة بان إسماعيل جيم هالافورت، محامي برانسون، سيقدّم اعتراضاً رسمياً للمحكمة لرفض إجراء (القيود الإلكترونية).

أندرو برانسون هو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وهو محتجز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأمرت محكمة في أزمير بغرب تركيا الأسبوع الماضي بإبقائه في التوقيف الاحترازي.

وتتهم تركيا برانسون بمساعدة جماعة رجل الدين فتح الله غولن التي تحملها أنقرة المسؤولية عن المحاولة الانقلابية عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد طرحوا مشروع قانون يطالب تركيا بوقف سياسة "الاحتجاز التعسفي للأميركيين". ويدعو المشروع إلى تجميد قروض مقدمة إلى تركيا من قبل المؤسسات المالية الدولية حتى تتوقف أنقرة عن هذه السياسة.