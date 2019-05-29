تركيا تفرج عن باحث أميركي في وكالة ناسا

أفرجت تركيا الأربعاء عن سركان غولغي، الباحث في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، بعدما أدى اعتقاله لنحو ثلاثة أعوام إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اوتيغوس للصحفيين "نرحب بخبر الإفراج عن سركان غولغي". وأضافت "سنواصل متابعة حالة غولغي عن كثب وكذلك حالات موظفينا" في تركيا، داعية أنقرة إلى السماح للباحث "بالعودة إلى بلاده في أسرع وقت".

وسجن سركان غولغي في تموز/يوليو 2016 خلال زيارة بلده الأم تزامنا مع إطلاق الرئيس رجب طيب إردوغان حملة ضد المشتبه بتأييدهم الداعية فتح الله غولن الذي اتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه في الشهر نفسه.

وحكم على غولغي في شباط/فبراير 2018 بالسجن سبعة أعوام ونصف العام بعد إدانته بالانتماء إلى الشبكات التابعة لغولن، رغم احتجاجات الولايات المتحدة.

وكانت محكمة تركية أفرجت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 عن أميركي آخر هو القس اندرو برانسون بعدما أثار اعتقاله ثم وضعه قيد الاقامة الجبرية أزمة بين أنقرة وواشنطن.