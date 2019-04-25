تركيا تعيد صحافيين إلى السجن

أعادت السلطات التركية ستة صحافيين وعاملين سابقين بصحيفة معارضة إلى السجن الخميس لقضاء عقوبات حكم عليهم بها بتهم دعم جماعات إرهابية.

وكانت محكمة استئناف ثبتت في شباط/فبراير عقوبات السجن ضد رسام الكاريكاتير موسا كارت وخمسة آخرين من العاملين بصحيفة "جمهورييت"، حسب ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وتلقى الصحافيون والعاملون الستة عقوبات سجن أقل من خمس سنوات، فيما حكم على موظفين آخرين بـ"جمهورييت" بالسجن لمدد أكبر غير أنهم لا يزال يحق لهم الاستئناف ضد الأحكام أمام المحكمة التركية العليا.

وتعد صحيفة "جمهورييت" واحدة من صحف قليلة تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان. وأثارت القضية ضد الصحافيين مخاوف بشأن حرية الصحافة في تركيا.

وتقول نقابة الصحافيين التركيين إن 133 صحافيا وعاملا بمجال الإعلام يقبعون وراء القضبان.