تركيا تعد 'بالكشف عن كل ما حدث' مع خاشقجي  

وعدت تركيا السبت بالكشف عن كامل تفاصيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد إقرار الرياض بأنه قتل في قنصليتها في اسنطبول، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن "كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد".

وأكدت الرياض للمرة الأولى فجر السبت، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل في قنصليتها باسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها.

وذكرت الرياض أنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية.