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تركيا تعتقل 43 مشتبها بالانتماء لداعش

آليات عسكرية تركية أثناء اشتباكات بين قوات تركية ومسلحي داعش (أرشيف)

أعلنت السلطات التركية اعتقال 43 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، خلال عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب التركية في اسطنبول، ولم تذكر جنسيات المعتقلين.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن في اسطنبول أن قوات مكافحة الإرهاب التركية اعتقلت أشخاصاً "لهم علاقات وثيقة بمناطق الحرب والاشتباكات، وأعضاء في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لمن يوصفون بأنهم المقاتلون الأجانب في تنظيم داعش".

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ الاعتقالات في 15 عنواناً مختلفاً في اسطنبول، بمناطق كوتشوك تشيكميجي، وبيكوز، وسلطان غازي، وحي الفاتح، وبينديك، وأوسكودار، وساريير، وشيشلي، وسلطان بيلي، وزيتينبورنو، وتوزلا، وإيسنيورت.

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