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تركيا تطالب غوغل بإزالة خريطة كردستان

منطقة كردستان على Google Earth

طالبت أنقرة شركة غوغل بشطب خريطة لكردستان تضم أراضي تركية، بحسب ما صرح به وزير النقل والبنية التحتية كاهيت توران.

وذكرت صحيفة حريت التي أوردت النبأ أن الوزير قال في معرض رده عن سؤال من حزب "الخير" الاثنين أن السلطات التركية على علم بالخريطة الموجودة على Google Earth والتي تضم أيضا مناطق عراقية وإيرانية وسورية تحت "منطقة جغرافية ثقافية واحدة".

وتابع أن "مسؤولين في سلطة تكنولوجيا المعلومة والاتصال تحدثوا مع ممثلي غوغل من أجل الإزالة العاجلة للخريطة بناء على مسؤولية الشركة إزاء القوانين الوطنية والدولية".

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