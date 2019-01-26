تركيا ترفع الحظر عن مطار السليمانية

استأنفت تركيا السبت رحلاتها من وإلى مطار مدينة السليمانية في شمال العراق بعد نحو 18 شهرا من حظر جوي فرضته أنقرة على إقليم كردستان.

وقال مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبداالله إنه "تنفيذا لقرار الحكومة التركية رفع الحظر (...) هبطت أول طائرة من الخطوط الجوية التركية في السليمانية في وقت مبكر، وعادت إلى تركيا".

وقال عبد الله إن "أضرارا كثيرة لحقت بالمطار والمواطنين وشركات الطيران نتيجة الحظر، والضرر الذي لحق فقط بمطار السليمانية تجاوز أكثر من خمسة ملايين دولار في عام 2018".

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان السبت أيضا، أن الخطوط الجوية العراقية ستباشر بدورها تسيير رحلات جوية من مطار السليمانية إلى مطار اسطنبول خلال الأيام المقبلة.

وفرضت تركيا حظرا على الرحلات من مطار السليمانية وإليه بعيد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017.

وقد صدر القرار التركي حينها تماهيا مع فرض الحكومة العراقية حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وقررت بغداد كذلك غلق المنافذ الحدودية البرية في الإقليم، وأرسلت قواتها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية خصوصا خلال الفوضى التي أعقبت هجوم تداعش في حزيران/يونيو 2014.

وفي آذار/مارس الماضي، رفعت السلطات العراقية الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية.