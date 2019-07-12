تركيا: بدأنا استلام إس-400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بدأت بتسلم صواريخ إس-400 الروسية الجمعة، رغم التهديدات المتكررة التي وجهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.



وقالت الوزارة في بيان إن "تسلم أول شحنة من معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 يوليو في قاعدة مرتد الجوية في أنقرة".

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأميركية إف-35 للخطر، وهي مقاتلات تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.

وبدأت واشنطن رسميا عملية استبعاد تركيا من برنامج إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.