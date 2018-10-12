أزمة القس برانسون.. قصة الرضوخ التركي

"لدينا مشاكل مع تركيا منذ أمد طويل، لديهم رجل مسيحي رائع، القس برانسون، والأمر لم ينته وعليكم ترقب ما سيحدث".

"برانسون سيصل إلى الولايات المتحدة قريبا، عملنا بجهد من أجله".

تغريدتان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بينهما نحو شهرين، حدث فيهما الكثير.

كان القس أندرو برانسون يعيش في تركيا منذ 20 عاما، ويشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير، لكن السلطات التركية اعتقلته في تشرين الأول/أكتوبر 2016 واتهمته بالتجسس وبمساعدة شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور، وهي التهم التي نفاها برانسون بشكل قاطع.

وتعتبر أنقرة وواشنطن هذا الحزب "منظمة إرهابية".

مبادلة القس بغولن

في 20 تموز/يوليو، رفضت واشنطن اقتراحا بمبادلة القس مع غولن.

وفي 25 تموز/يوليو تم نقله إلى الإقامة الجبرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "نرحب بهذه الأنباء التي طال انتظارها.. ولكنها ليست كافية".

وفي وقت لاحق، طالب ترامب تركيا بالإفراج عن القس "فورا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا.

عقوبات اقتصادية

في الأول من آب/أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس.

في الرابع من آب/أغسطس، قال أردوغان إن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا من دون أن يوضح من يقصد تحديدا.

وفي 10 آب/أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين إلى 50% و20% على التوالي. وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت".

انهيار اقتصادي

انخفض سعر الليرة التركية وخسرت 16% من قيمتها مقابل الدولار في يوم واحد.

وتحدث أردوغان عن "حرب اقتصادية" ودعا الأتراك إلى دعم عملتهم من خلال استبدال أي أموال أجنبية لديهم بالليرة التركية. وقال "هذا نضال وطني".

في 11 آب/أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد.. إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا".

وقال "من الخطأ التجرؤ على تركيع تركيا من خلال التهديدات بسبب القس".

حرب اقتصادية

في 12 آب/أغسطس، قال أردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب "مؤامرة سياسية". وقال "بإذن الله سنتغلب على هذا".

في 13 آب/أغسطس، اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى طعن تركيا "في الظهر".

في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية كهواتف آيفون.

في الخامس عشر من الشهر نفسه، زادت تركيا بشكل كبير الرسوم الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إن هذا القرار "رد على الهجمات المتعمدة من الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي".

واعتبر البيت الأبيض أن "الرسوم الجمركية التركية الجديدة هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخطأ".

ورفضت في اليوم نفسه محكمة تركية طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي.

لن ندفع

في 16 آب/ أغسطس، تعهد الرئيس دونالد ترامب بألا تدفع الولايات المتحدة شيئا مقابل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون.

واتهم الرئيس ترامب، في تغريدة على تويتر، تركيا باستغلال الولايات المتحدة لسنوات طويلة، وقال إن إدارته ماضية في فرض مزيد من القيود على أنقرة.

وقبل ساعات من الحكم كان وزير الخارجية مايك بومبيو أعرب عن تفاؤله باقتراب إطلاق سراح القس برانسون، فيما كان إردوغان قد عبر عن أمله بتحسن العلاقات مع واشنطن.

وأخيرا، تم إسدال الستار على القضية، بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، بعد قرار المحكمة بحبسه ثلاث سنوات كان قد قضى منها عامين، وبالتالي الإفراج عنه حسب القانون التركي.

وفيما علق مدير الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون، على قرار الإفراج عن برانسون، بقوله إنه "دليل قوي على إستقلالية عمل القضاء التركي"، قال ترامب إنه "بذل جهدا كبيرا" من أجل برانسون.