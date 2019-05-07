تركيا.. المعارضة تدرس خريطة طريق

يجري مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول، محادثات مع زعيم حزبه الثلاثاء لمناقشة الاستراتيجية المقبلة.

والتقى إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات البلدية المثيرة للجدل في اسطنبول بهامش ضئيل في 31 آذار/مارس، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وسيلتقي في وقت لاحق زعيم حزب "الجيد" ميرال أكشينار، وفق حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي المحادثات غداة قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية بعد طعن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم في النتيجة وتنديده بـ"مخالفات" وبـ"جريمة منظمة" في عملية الاقتراع. ومن المقرر أن ينظم تصويت جديد في حزيران/يونيو المقبل.

المعارضة: لقد داسوا إرادة الشعب بالأقدام

وقد نددت المعارضة بقرار لجنة الانتخابات، وقال أكشينار الثلاثاء "لقد داسوا إرادة الشعب بالأقدام"،وقال إمام أوغلو إن إبطال فوزه "خيانة"، في حين وصفت صحيفة بيرجون المعارضة القرار "بالانقلاب".



واعتبرت خسارة اسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي حكم وأسلافه المدينة طيلة 25 عاما.

ومنح إمام أوغلو، وهو رئيس بلدية سابق، المعارضة أملا جديدا بعد الفوز المذهل في اسطنبول.

وشكل فوزه بهامش ضئيل نكسة غير مسبوقة لأردوغان، الذي نشأ في هذه المدينة وأصبح رئيس حكومة ثم رئيسا بعد أن تولى رئاسة بلدية اسطنبول.

أوغلو يعد "بعدم الاستسلام"

وخرجت تظاهرات في اسطنبول ليلا الاثنين احتجاجا على قرار إبطال نتائج انتخابات بلدية المدينة. غير أن إمام أوغلو وعد بعدم الاستسلام وخرج أكثر قوة.

وقال أمام الآلاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي اسطنبول حيث كان رئيس بلدية "ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل".

وتعكس خسارة الحزب الحاكم رئاسة بلدية اسطنبول وهزيمة مدوية أخرى في أنقرة، قلقا واسعا بشأن الضائقة الاقتصادية.

وقال المرشح المهزوم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم الحليف القوي لأردوغان، إنه يأمل في أن تكون إعادة إجراء الانتخابات "مفيدة لمدينتنا".

ألمانيا تنتقد

وفي ألمانيا، انتقد وزير الخارجية هايكو ماس الثلاثاء قرار إعادة إجراء انتخابات اسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا".

وقال ماس في تصريحات إن "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال الاثنين إن تبرير "القرار الذي تترب عليه آثار مهمة" والذي اتخذته هيئة الانتخابات "يجب أن يكون متاحا أمام تدقيق الشعب من دون تأخير".

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان أن "ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضروري لأي ديمقراطية وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا".

أردوغان يرحب والليرة تواصل خسائرها

ورحب أردوغان من جانبه الثلاثاء بقرار إعادة إجراء انتخابات اسطنبول، وقال خلال اجتماع لأعضاء حزبه في البرلمان "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديمقراطية والقانون".

يأتي ذلك فيما واصلت الليرة التركية خسائرها أمام الدولار الثلاثاء وسط حال من عدم اليقين السياسي.