تركيا.. المؤبد لـ'قادة الانقلاب' الفاشل

قضت محكمة تركية الخميس على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 بالسجن المؤبد 141 مرة لإدانتهم "بمحاولة إطاحة النظام الدستوري" وقتل 139 شخصا و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016، تنفذ السلطات التركية عمليات منتظمة ضد أفراد تشتبه في انتمائهم لشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في الانقلاب الفاشل.

وسجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، فيما أقيل أو أوقف عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.