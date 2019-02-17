السلطات التركية تعتقل 3673 شخصا

ألقت قوات الأمن التركية الأحد، القبض على 3673 شخصا على الأقل في عملية شملت جميع معظم الولايات التركية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أنها شنت عملية اعتقالات واسعة ضد عناصر ومناصرين لحزب العمال الكردستاني، في إطار حملة أمنية واسعة نفذتها السبت، في عموم الولايات التركية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن 753 شخصا، قد تم توقيفهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوزارة أنه تم رسميا اعتقال 61 شخصا منهم، بينما تم إخلاء سبيل 226 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الفحص الأمني في حق 448 شخصا منهم لا زالت مستمرة.

وشارك في هذا العملية الأمنية الواسعة نحو 59 ألف رجل أمن من مختلف القطاعات بما ذلك قطاع مكافحة الإرهاب.

وتستهدف السلطات التركية في حملات الاعتقالات مؤيدين للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، وهو ما ينفيه الأخير.

فيما تشمل الاعتقالات أيضا مؤيدين وناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كيانا إرهابيا.