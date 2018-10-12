تقارير: تسجيل صوتي من داخل القنصلية يستعرض ما حدث لخاشقجي

أخبر مسؤولون في الاستخبارات الأميركية صحيفة واشنطن بوست أنهم حصلوا على تسجيلات صوتية ومصورة لمقتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "التسجيل الصوتي من داخل القنصلية يستعرض ما حدث لجمال بعد دخوله إليها".

وأضاف: "تستطيع سماع صوته وصوت رجال يتحدثون العربية، تستطيع سماع كيف تم التحقيق معه وتعذيبه، ومن ثم قتله".

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية ما بثته صحيفة الواشنطن بوست، لكن المسؤولين الأتراك لم يؤكدوا وجود هذه التسجيلات.

وأبلغ مسؤول أمني تركي رويترز بأن المحققين الأتراك يستعدون لدخول القنصلية، لكنهم ينتظرون التصريح النهائي من السعوديين.

ونفى مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون من جهته أن تكون لدى الولايات المتحدة أية معلومات سرية حول ملابسات اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بولتون في مقابلة إذاعية إن الإدارة الأميركية ستتعامل مع هذه القضية بشكل أفضل لو توافرت لديها المعلومات الكافية حول ما حدث لخاشقجي.