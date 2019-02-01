تركيا.. اتهام موظف بالقنصلية الأميركية بالتجسس

اتهم القضاء التركي رسميا الجمعة موظفا تركيا في القنصلية الأميركية في اسطنبول بالتجسس.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة في اسطنبول قبلت الجمعة محضر اتهام لمدع طلب السجن مدى الحياة لمتين توبوز بتهمة "التجسس ومحاولة قلب الحكومة".

وأضافت الوكالة أن محاكمة توبوز الذي كان مكلفا في القنصلية الأميركية مهمة الارتباط بين السلطات الأميركية ووحدة مكافحة تهريب المخدرات في الشرطة التركية، ستبدأ في 26 آذار/مارس أمام محكمة كاغلايان في اسطنبول.

وكان توبوز قد اعتقل ثم أوقف قيد التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وتشتبه السلطات التركية في أنه على علاقة بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تلاحقه أنقرة بتهمة تدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المدعي يتهم توبوز بإجراء اتصالات متكررة مع أشخاص يشتبه بأنهم من أتباع غولن.

وهو متهم خصوصا بأنه تحدث مرات عدة إلى محققين يقفون وراء فضيحة فساد هزت الحكومة التركية في 2013 قبل أن يتم التكتم حولها لتدرجها أنقرة في إطار مؤامرة لغولن.

وكان توقيف الموظف التركي قد أدى إلى أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تبادلتا تعليق الجزء الأكبر من خدمتيهما لمنح التأشيرات.

وينفي غولن المقيم منذ حوالي 20 عاما في الولايات المتحدة، بشكل قاطع أي علاقة بالانقلاب الفاشل.

