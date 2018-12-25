إغلاق 50 محطة راديو في إسطنبول

قررت السلطات التركية إغلاق نحو 50 محطة إذاعية في إسطنبول من أصل 130، مع بداية العام الجديد.

وبحسب صحيفة "حريت" التركية، فإنه سيتم سحب تراخيص نحو 60 محطة راديو بمجرد نقل البث إلى برج "تشامليجا" الإذاعي الجديد، وذلك بسبب سعة البث المحدودة.

ومن شأن تخفيض عدد الإذاعات، التخفيف من مشكلة الإشارات المتضاربة التي أعقبت ارتفاع عدد محطات الراديو بالمدينة.

وأشار بيان هيئة الإذاعة التركية، إلى أن تكاليف الحصول على تردد محطة إذاعية يتطلب 20 مليون ليرة تركية كحد أدنى.

ولا تزال عملية بناء برج "تشامليجا" جارية على التلة التي تحمل الاسم ذاته، ومن المقرر أن يصبح البرج التركي أحد معالم مدينة إسطنبول، كما أنه سيفوق برج إيفل من ناحية الارتفاع.

