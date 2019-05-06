تركيا.. إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول

قرر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها، حسب ما نقل وسائل إعلام محلية رسمية.

وأعلن المجلس أن الانتخابات سيعاد إجراؤها في 23 حزيران/يونيو المقبل.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في أعقاب نشر قرار المجلس الانتخابي.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مُني بهزيمة قاسية في انتخابات إسطنبول لصالح حزب الشعب الجمهوري.

وكثف الحزب الحاكم جهوده لإبطال النتائج، مقدما اعتراضات عدة أمام القضاء الذي فتح تحقيقات واستجوب نحو 100 مسؤول في مكاتب الاقتراع.