ساعات لأردوغان ودقائق لمنافسيه.. هذه مدد الدعاية قبل الانتخابات

نشر معارض في هيئة رقابة إعلامية رسما بيانيا يوضح حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدد ساعات بث لحملته الانتخابية أكبر بكثير من منافسيه.

الرسم البياني الذي نشره إلهان طاسجي، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، يوضح أن أردوغان وحزبه الحاكم حظيا بتغطية لأكثر من 181 ساعة على قنوات شبكة تلفزيون TRT، في حين حظيت حملة محرم إنجي وحزب المعارضة الرئيسي بـ 16 ساعة تغطية فقط.

وجاءت التغطية الإعلامية لحملة أردوغان الانتخابية عبر القنوات الخاصة والعامة.

الرسم البياني الذي يتضمن بيانات من منتصف أيار/مايو وحتى يوم الجمعة يظهر أن المرشح الرئاسي السجين صلاح الدين دميرطاش وحزبه حصلا على 32 دقيقة تغطية فقط، ولم يحظيا بأي تغطية على قناة تي آر تي باللغة الكردية.

في حين حظي حزب كردي إسلامي صغير يدعم أردوغان بأكثر من ساعة عبر قناة كردية.

