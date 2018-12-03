ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاثنين ترشيح رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم خلفا لمسعود بارزاني.

وأوضح المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحافي أنه كذلك تم ترشيح مسرور بارزاني، نجل الرئيس الحالي للإقليم، لشغل منصب رئيس الوزراء "بقرار من مجلس القيادة"، حسبما نقلت وكالة "روداو" المحلية.

وكان الحزب الديمقراطي قد فاز بـ45 مقعدا في انتخابات الإقليم التشريعية التي أجريت نهاية أيلول/سبتمبر وبفارق 24 مقعدا عن أقرب منافسيه حزب الاتحاد الوطني.

وكان مسعود بارزاني قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2017 أنه لا يرغب في تمديد فترته الرئاسية التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من تشرين الأول/نوفمبر من ذلك العام قبل أن يتأجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الإقليم وسط أزمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.