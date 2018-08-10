ترشيح البشير لولاية رئاسية ثالثة

رشح الحزب الحاكم في السودان الجمعة رئيس البلاد عمر البشير لولاية ثالثة في منصبه، رغم أن دستور السودان يسمح بولايتين فقط.

وأعلن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني البشير (74 عاما) مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2020، وذلك عقب اجتماع للمجلس عقد في وقت متأخر الخميس.

وانتخب البشير، الذي وصل إلى السلطة عام 1989، لفترتين عامي 2010 و2015، وقد تعرض خلال حكمه لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان ومعارضيه في الداخل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير عام 2008 لاتهامات في عمليات إبادة جماعية وجرائم أخرى في إقليم دارفور، ونفى الرئيس السوداني هذه الاتهامات.

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