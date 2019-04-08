ترحيل حيوانات من غزة إلى الأردن

يبدو أن الظروف المعيشية القاسية في غزة لم تؤثر فقط على البشر، وإنما على الحيوانات أيضا، إذ تم ترحيل 43 حيوانا من حديقة حيوان بقطاع غزة إلى الأردن، لإنقاذهم من الموت جوعا.

وكانت مجموعة الحيوانات التي تتكون من قرود، ونعام، وطواويس، وضباع، في حالة يرثى لها، بحسب منظمة "البراثن الأربعة" التي تولت عملية النقل.

الحيوانات كانت في حالة تسمح للجمعية بنقلها إلى مستودع بالأردن على بعد 300 كيلومتر من قطاع غزة، بحسب ما صرح به المتحدي باسم المنظمة، مارتين بور.

وأشار باور إلى أنه سيتم نقل أسدين إلى جنوب أفريقيا لاحقا.

وقال صاحب حديقة الحيوانات في مدينة رفح بقطاع غزة، فتحي جمعة، إن الأوضاع الاقتصادية على سواحل غزة لم تمكنه من توفير الغذاء والرعاية المناسبة لهذه الحيوانات.

وأضاف جمعة لوكالة الصحافة الفرنسية: "لقد كان قرارا صعبا، أشعر أنني فقدت عائلتي، لقد عشت مع بعض هذه الحيوانات لمدة 20 عاما. أتمنى أن يجدوا مكانا أفضل للعيش."

​وقد تعرض جمعة للانتقاد سابقا، بعدما تعرضت بعض الحيوانات للوفاة جراء ظروف الرعاية السيئة، إذ قتل أربعة أشبال خلال جراء البرد في كانون الثاني/يناير الماضي، بالإضافة إلى وفاة قرد بعد مشاجرة مع قرد آخر.

وقال الطبيب البيطري بمنظمة "البراثن الأربعة"، عمرو خليل، إن حديقة حيوان غزة أصبحت صغيرة جدا كي تسع للحيوانات وذريتهم. وتقتصر الحديقة حاليا فقط على رعاية الطيور.