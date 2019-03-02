ترحيب دولي باتفاق السراج وحفتر

رحبت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بإعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر، يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وجددت الدول الأربع في بيان التأكيد على دعمها القوي للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتخفيف حدة التوتر في البلاد ومساعدة الشعب الليبي على العمل نحو إجراء انتخابات آمنة وتتمتع بالمصداقية.

وأشادت هذه الدول بالدور القيادي الذي قامت به الأمم المتحدة عبر جمع رئيس الوزراء السراج والقائد العسكري حفتر في 27 شباط/ فبراير الماضي وأثنت على دور الإمارات العربية المتحدة في تسهيل هذه المحادثات.

كما رحبت الدول الأربع بإعلان حكومة الوفاق الوطني عن توافق الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة ودعت كل الفرقاء إلى تطبيق هذا الاتفاق فوراً.