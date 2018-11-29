ترتيب فيفا.. المغرب يقفز سبعة مراكز

حقق المنتخب المغربي قفزة كبيرة بالتقدم سبعة مراكز في التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي شهد أيضا احتفاظ بلجيكا بالصدارة أمام فرنسا بطلة العالم.

وتقدم المغرب إلى المرتبة 40 عالميا والثالثة قاريا والثانية عربيا بعد فوزه على ضيفه الكاميروني بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، وعلى جاره ومضيفه التونسي بهدف نظيف وديا .

وتراجع المنتخب التونسي أربعة مراكز وبات في المرتبة 26 وبقي في الصدارة عربيا لكنه تراجع عن صدارة القارة السمراء إثر خسارتين أمام المغرب وديا ومصر في التصفيات القارية، فاستغلت السنغال الموقف وانتزعت المركز الأول في إفريقيا بعد أن ارتقت مركزين بفوزها على غينيا الاستوائية بهدف نظيف في التصفيات.

وتقدمت مصر، الثالثة عربيا، مرتبتين وباتت في المركز 56 علما بأنها خاضت مباراة واحدة فقط هذا الشهر (تغلبت على تونس).

وحافظت الجزائر على المركز67 عالميا والرابع عربيا، فيما كان السودان المنتخب، صاحب الصعود الأعلى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إذ تقدم ثمانية مراكز (127) رغم خروجه خالي الوفاض في التصفيات القارية بحلوله ثالثا في المجموعة الأولى.

وصعدت السعودية ثلاثة مراكز وعززت موقعها الخامس في آسيا خلف إيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وأصبحت في المركز 69 عالميا أمام سوريا التي حافظت على المركز 74 والإمارات التي تقدمت مرتبتين (79) ولبنان الذي تقدم مرتبة واحدة (81).

ولم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغييرات فحافظت بلجيكا على الصدارة برصيد 1727 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فرنسا.

وقفزت البرتغال لتصبح سادسة على حساب الأوروغواي التي تراجعت إلى المركز السابع، وبقيت سويسرا في المركز الثامن فيما حلت إسبانيا تاسعا والدنمارك عاشرا.

وواصلت ألمانيا تراجعها وخسرت مرتبتين للشهر الثاني على التوالي وباتت في المركز الـ16.

وترتيب المنتخبات الـ10 الأولى هو كالتالي: بلجيكا وفرنسا والبرازيل وكرواتيا وإنكلترا والبرتغال والأوروغواي وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.