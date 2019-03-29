ترتيب الدول العربية في 'الأمن السيبراني'

خاص "موقع الحرة"

صنف المؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي) الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أربع دول عربية فقط في المستوى المرتفع.

ويرصد التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم الممارسات والأدوات التي تستخدمها الدول لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية كاملا:

الدولة التقييم في 2017 التقييم في 2018 السعودية 46 عالميا والخامسة عربيا 13 عالميا والأولى عربيا عمان الرابعة عالميا والأولى عربيا 16 عالميا والثانية عربيا قطر 25 عالميا والثالثة عربيا 17 عالميا والثالثة عربيا مصر 14 عالميا والثانية عربيا 23 عالميا والرابعة عربيا الإمارات 47 عالميا والسادسة عربيا 33 عالميا والخامسة عربيا الكويت 138 عالميا و17 عربيا 67 عالميا والسادسة عربيا البحرين 64 عالميا والثامنة عربيا 68 عالميا والسابعة عربيا الأردن 92 عالميا والعاشرة عربيا 74 عالميا والثامنة عربيا تونس 40 عالميا والرابعة عربيا 76 عالميا والتاسعة عربيا المغرب 49 عالميا والسابعة عربيا 93 عالميا والعاشرة عربيا فلسطين 103 عالميا و13 عربيا 101 عالميا و11 عربيا السودان 95 عالميا و11 عربيا 103 عالميا و12 عربيا العراق 158 عالميا و19 عربيا 107 عالميا و13 عربيا الجزائر 67 عالميا والتاسعة عربيا 108 عالميا و14 عربيا سوريا 101 عالميا و12 عربيا 114 عالميا و15 عربيا ليبيا 104 عالميا و14 عربيا 117 عالميا و16 عربيا لبنان 118 عالميا و15 عربيا 124 عالميا و17 عربيا موريتانيا 124 عالميا و16 عربيا 145 عالميا و18 عربيا الصومال 161 عالميا و21 عربيا 156 عالميا و19 عربيا جيبوتي 139 عالميا و18 عربيا 159 عالميا و20 عربيا اليمن 163 عالميا و22 عربيا 172 عالميا و21 عربيا جزر القمر 160 عالميا و20 عربيا 173 عالميا و22 عربيا

ومن بين 54 دولة تم تقييمهم بالمستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني كانت هناك أربع دول عربية هي بالترتيب: السعودية وعمان وقطر ومصر.

وحصلت السعودية على المركز الأول عربيا والـ13 عالميا في 2018، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عربيا والـ46 عالميا في 2017.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفطية في العالم قد تعرضت إلى هجوم إلكتروني في 2012 يقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إنه مرتبط بإيران.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن "الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني يقيس مدى التزام البلدان في مجال الأمن السيبراني وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون".

وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني، مع تزايد المخاطر الإلكترونية.

فقد كشف البرلمان الأسترالي في شباط/فبراير الماضي أن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق.

وتعرضت حواسيب الحزب الديمقراطي للقرصنة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وهي عملية نُسبت إلى عملاء روس.

وكان البنتاغون قد أكد في أيلول/سبتمبر الماضي أن جهود الولايات المتحدة على الجانب الدفاعي ستشمل "تقوية الشبكة" وتحسين الأمن السيبراني.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في العالم في مجال الأمن السيبراني:

الترتيب البلد 1 بريطانيا 2 الولايات المتحدة الأميركية 3 فرنسا 4 ليتوانيا 5 استونيا 6 سنغافورة 7 إسبانيا 8 ماليزيا 9 كندا 10 النرويج