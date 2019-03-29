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ترتيب الدول العربية في 'الأمن السيبراني'

صورة من جهاز كمبيوتر محمول خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في يناير 2019 في فرنسا Photo: AFP

خاص "موقع الحرة"

صنف المؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي) الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أربع دول عربية فقط في المستوى المرتفع.

ويرصد التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم الممارسات والأدوات التي تستخدمها الدول لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية كاملا:

الدولةالتقييم في 2017التقييم في 2018
السعودية

46 عالميا والخامسة عربيا

13 عالميا والأولى عربيا
عمان

الرابعة عالميا والأولى عربيا

 16 عالميا والثانية عربيا
قطر

25 عالميا والثالثة عربيا

 17 عالميا والثالثة عربيا
مصر

14 عالميا والثانية عربيا

 23 عالميا والرابعة عربيا
الإمارات

47 عالميا والسادسة عربيا

 33 عالميا والخامسة عربيا
الكويت

138 عالميا و17 عربيا

 67 عالميا والسادسة عربيا
البحرين

64 عالميا والثامنة عربيا

 68 عالميا والسابعة عربيا
الأردن

92 عالميا والعاشرة عربيا

 74 عالميا والثامنة عربيا
تونس

40 عالميا والرابعة عربيا

 76 عالميا والتاسعة عربيا
المغرب

49 عالميا والسابعة عربيا

 93 عالميا والعاشرة عربيا
فلسطين

103 عالميا و13 عربيا

101 عالميا و11 عربيا
السودان

95 عالميا و11 عربيا

103 عالميا و12 عربيا
العراق

158 عالميا و19 عربيا

 107 عالميا و13 عربيا
الجزائر

67 عالميا والتاسعة عربيا

 108 عالميا و14 عربيا
سوريا

101 عالميا و12 عربيا

 114 عالميا و15 عربيا
ليبيا

104 عالميا و14 عربيا

 117 عالميا و16 عربيا
لبنان

118 عالميا و15 عربيا

 124 عالميا و17 عربيا
موريتانيا

124 عالميا و16 عربيا

 145 عالميا و18 عربيا
الصومال

161 عالميا و21 عربيا

 156 عالميا و19 عربيا
جيبوتي

139 عالميا و18 عربيا

 159 عالميا و20 عربيا
اليمن

163 عالميا و22 عربيا

 172 عالميا و21 عربيا
جزر القمر

160 عالميا و20 عربيا

173 عالميا و22 عربيا

ومن بين 54 دولة تم تقييمهم بالمستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني كانت هناك أربع دول عربية هي بالترتيب: السعودية وعمان وقطر ومصر.

وحصلت السعودية على المركز الأول عربيا والـ13 عالميا في 2018، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عربيا والـ46 عالميا في 2017.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفطية في العالم قد تعرضت إلى هجوم إلكتروني في 2012 يقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إنه مرتبط بإيران.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن "الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني يقيس مدى التزام البلدان في مجال الأمن السيبراني وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون".

وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني، مع تزايد المخاطر الإلكترونية.

فقد كشف البرلمان الأسترالي في شباط/فبراير الماضي أن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق.

وتعرضت حواسيب الحزب الديمقراطي للقرصنة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وهي عملية نُسبت إلى عملاء روس.

وكان البنتاغون قد أكد في أيلول/سبتمبر الماضي أن جهود الولايات المتحدة على الجانب الدفاعي ستشمل "تقوية الشبكة" وتحسين الأمن السيبراني.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في العالم في مجال الأمن السيبراني:

الترتيبالبلد
1بريطانيا
2الولايات المتحدة الأميركية
3فرنسا
4ليتوانيا
5استونيا
6سنغافورة
7إسبانيا
8ماليزيا
9كندا
10النرويج

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