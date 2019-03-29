ترتيب الدول العربية في 'الأمن السيبراني'

خاص "موقع الحرة"
صنف المؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي) الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أربع دول عربية فقط في المستوى المرتفع.
ويرصد التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم الممارسات والأدوات التي تستخدمها الدول لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.
وفيما يلي ترتيب الدول العربية كاملا:
|الدولة
|التقييم في 2017
|التقييم في 2018
|السعودية
|
46 عالميا والخامسة عربيا
|13 عالميا والأولى عربيا
|عمان
|
الرابعة عالميا والأولى عربيا
|16 عالميا والثانية عربيا
|قطر
|
25 عالميا والثالثة عربيا
|17 عالميا والثالثة عربيا
|مصر
|
14 عالميا والثانية عربيا
|23 عالميا والرابعة عربيا
|الإمارات
|
47 عالميا والسادسة عربيا
|33 عالميا والخامسة عربيا
|الكويت
|
138 عالميا و17 عربيا
|67 عالميا والسادسة عربيا
|البحرين
|
64 عالميا والثامنة عربيا
|68 عالميا والسابعة عربيا
|الأردن
|
92 عالميا والعاشرة عربيا
|74 عالميا والثامنة عربيا
|تونس
|
40 عالميا والرابعة عربيا
|76 عالميا والتاسعة عربيا
|المغرب
|
49 عالميا والسابعة عربيا
|93 عالميا والعاشرة عربيا
|فلسطين
|
103 عالميا و13 عربيا
|101 عالميا و11 عربيا
|السودان
|
95 عالميا و11 عربيا
|103 عالميا و12 عربيا
|العراق
|
158 عالميا و19 عربيا
|107 عالميا و13 عربيا
|الجزائر
|
67 عالميا والتاسعة عربيا
|108 عالميا و14 عربيا
|سوريا
|
101 عالميا و12 عربيا
|114 عالميا و15 عربيا
|ليبيا
|
104 عالميا و14 عربيا
|117 عالميا و16 عربيا
|لبنان
|
118 عالميا و15 عربيا
|124 عالميا و17 عربيا
|موريتانيا
|
124 عالميا و16 عربيا
|145 عالميا و18 عربيا
|الصومال
|
161 عالميا و21 عربيا
|156 عالميا و19 عربيا
|جيبوتي
|
139 عالميا و18 عربيا
|159 عالميا و20 عربيا
|اليمن
|
163 عالميا و22 عربيا
|172 عالميا و21 عربيا
|جزر القمر
|
160 عالميا و20 عربيا
|173 عالميا و22 عربيا
ومن بين 54 دولة تم تقييمهم بالمستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني كانت هناك أربع دول عربية هي بالترتيب: السعودية وعمان وقطر ومصر.
وحصلت السعودية على المركز الأول عربيا والـ13 عالميا في 2018، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عربيا والـ46 عالميا في 2017.
وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفطية في العالم قد تعرضت إلى هجوم إلكتروني في 2012 يقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إنه مرتبط بإيران.
وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن "الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني يقيس مدى التزام البلدان في مجال الأمن السيبراني وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون".
وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني، مع تزايد المخاطر الإلكترونية.
فقد كشف البرلمان الأسترالي في شباط/فبراير الماضي أن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق.
وتعرضت حواسيب الحزب الديمقراطي للقرصنة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وهي عملية نُسبت إلى عملاء روس.
وكان البنتاغون قد أكد في أيلول/سبتمبر الماضي أن جهود الولايات المتحدة على الجانب الدفاعي ستشمل "تقوية الشبكة" وتحسين الأمن السيبراني.
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في العالم في مجال الأمن السيبراني:
|الترتيب
|البلد
|1
|بريطانيا
|2
|الولايات المتحدة الأميركية
|3
|فرنسا
|4
|ليتوانيا
|5
|استونيا
|6
|سنغافورة
|7
|إسبانيا
|8
|ماليزيا
|9
|كندا
|10
|النرويج