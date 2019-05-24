ترامب يوافق على إرسال قوات إضافية للخليج

قال مسؤولون أميركيون الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر المتزايد مع إيران.

وأوضح المسؤولون أن إبلاغ أعضاء الكونغرس جرى في أعقاب اجتماع عقد في البيت الأبيض الخميس لبحث اقتراحات البنتاغون المتعلقة بتعزيز وجود القوات الأميركية في المنطقة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس التي نقلت الخبر إن المسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم، لأن الخطط المذكورة لم يتم إعلانها رسميا.

وبدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها في منطقة الخليج هذا الشهر ردا على تهديدات من إيران.

وأفادت شبكة CNN في وقت سابق الجمعة بأن ترامب أعطى موافقته الجمعة للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان من أجل تخصيص موارد عسكرية إضافية لمنطقة الخليج في مسعى لردع التهديدات الإيرانية.

ونسبت CNN لمسؤول رفيع وآخر على اطلاع مباشر بالاقتراح، قولهما إن المخصصات الجديدة تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة من طراز U-2 التي تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحلق على ارتفاع 21 ألف متر وفي جميع الأحول الجوية ليلا ونهارا، فضلا عن القوات الضرورية لتوفير مزيد من الردع في ظل ما يرى البنتاغون أنه تهديد متزايد للقوات الأميركية في المنطقة.

ولدى وزير الدفاع الأميركي السلطة لتوقيع أوامر نشر الجنود والموارد، لكن التحركات الكبيرة تتم بعد إطلاع الرئيس عليها.

وقالت CNN إن إدارة ترامب تدرس في الوقت الراهن أيضا استخدام قاعدة تسمح لها بتسريع صفقات الأسلحة مع السعودية كجزء من جهودها لصد إيران، بحسب مسؤولين.