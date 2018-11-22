ترامب يرد على رئيس المحكمة العليا

رد الرئيس دونالد ترامب الخميس على تصريحات لرئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس دافع فيها الأخير عن استقلالية القضاء الفدرالي.

وقال ترامب على تويتر إن رئيس أعلى سلطة قضائية في البلاد "بإمكانه قول ما يريد"، مجددا انتقاده للقضاء الفدرالي بعد إصدار قاض في ولاية كاليفورنيا الإثنين أمرا مؤقتا بتعليق قرار يقيد طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.

قاض يوقف قرارا يقيد طلب اللجوء في أميركا

وكتب ترامب: "الدائرة التاسعة كارثة تامة وشاملة، لديها سمعة سيئة، وعرقلت (قرارات) أكثر من أي دائرة قضائية أخرى في البلاد"، واصفا محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بأنها "خارجة عن السيطرة".

واتهم ترامب في تغريدته محكمة سان فرانسيسكو بالتدخل في الأمور الأمنية وقال إن ذلك ليس من اختصاصها وإن "العناصر المهنية العظيمة لقوات إنفاذ القانون يجب السماح لها بأداء عملها وإلا فلن يكون هناك سوى الفوضى والإصابات والموت" على الحدود مع المكسيك.

وأضاف قوله: "نريد (تطبيق) دستورنا كما كتب".

وكان روبرتس قد دافع عن استقلال القضاء الفدرالي، وقال الأربعاء في بيان نشرته المحكمة العليا ردا على استفسار إعلامي، حيث قال: "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، ولا قضاة بوش أو قضاة كلينتون".

وكان ترامب قد قال إن القاضي جون تيغار هو "قاض من قضاة أوباما"، بعد أن أصدر تيغار التعليق المؤقت على أمره التنفيذي الذي يمنع الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء.

وأضاف رئيس المحكمة العليا الذي عينه الرئيس جورج بوش الابن، في البيان "لدينا مجموعة فذة من القضاة المخلصين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العدالة بين الماثلين أمامهم. ذلك القضاء المستقل شيء ينبغي أن نفخر به جميعا".

تصريحات روبرتس كانت أول رد فعل يبديه إزاء انتقادات الرئيس الأميركي للمحاكم الفدرالية. ووصف معارضو ترامب انتقاده للقضاة بأنه هجوم على حكم القانون في الولايات المتحدة.

وكان لترامب رد أول على انتقاد روبرتس الأربعاء عبر تغريدة قال فيها: "عذرا يا رئيس القضاة جون روبرتس، لكن لديكم بالفعل 'قضاة أوباما'، وأولئك لديهم وجهة نظر مخالفة كثيرا عن وجهة نظر الأشخاص المكلفين بسلامة بلدنا. وإن الأمر سيكون عظيما لو كانت الدائرة التاسعة حقا مستقلة".

وتابع ترامب: "لكن إن كانت حقا مستقلة لماذا يتم رفع الدعاوى القضائية المعارضة (لسياساته) حول السلامة والحدود أمامها؟"، داعيا قاضي المحكمة العليا إلى "دراسة الأرقام الصادمة" معتبرا أن "تلك القرارات القضائية تجعل بلدنا غير آمن. إنه أمر خطير جدا وغير حكيم".

ومن غير المألوف أن يصدر رئيس المحكمة العليا التي تضم تسعة قضاة بيانا كهذا ردا على رئيس البلاد.

ويعتبر الدستور الأميركي القضاء الفدرالي فرعا مساويا للحكومة في إطار نظام يفرض على السلطة قيودا وتوازنات. ويرشح رؤساء البلاد القضاة الفدراليين ويصدق مجلس الشيوخ على كل هذه الترشيحات.