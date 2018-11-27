ترامب يهدد جنرال موتورز بخفض الدعم

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بخفض الدعم الذي تقدمه حكومته لشركة جنرال موتورز بعد إعلان الأخيرة إغلاق مصانع وصرف الآلاف من العمال والموظفين.

وينعكس إعلان الشركة سلبا على ولايات تعتبر حاسمة سياسيا وانتخابيا في الغرب الأوسط.

وكتب ترامب على تويتر "الولايات المتحدة أنقذت جنرال موتورز، وهذا هو الشكر الذي نتلقاه!"، في إشارة إلى خطة الإنقاذ الحكومية خلال الأزمة المالية، مضيفا "ننظر الآن في خفض كل الدعم المقدم إلى جنرال موتورز، بما في ذلك الدعم المخصص للسيارات الكهربائية".