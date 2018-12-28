ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس دونالد ترامب الجمعة بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "بالكامل" إذا استمر الكونغرس على رفضه الموافقة على طلب تمويل بناء جدار على الحدود الأميركية الجنوبية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يعطنا الديمقراطيون المعطلون المال لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي يعاني منها بلدنا".

وتأتي تهديدات ترامب غداة فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في إنهاء إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية الأميركية.

وتأجلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بوضع حد للمأزق حول الميزانية في ظل مطالبة الرئيس ترامب بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.