ترامب: القيادة الإيرانية لا تفهم إلا لغة القوة

هدد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بمهاجمة إيران ردا على أي ضربات توجهها طهران "لأي شيء أميركي"، وذلك بعدما قالت الجمهورية الإسلامية إن العقوبات الأميركية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية ووصفت عقلية البيت الأبيض بأنها "متخلفة".

وقال ترامب على تويتر "بيان إيران الذي صدر اليوم، ينطوي على جهل شديد ومهانة، ويظهر فقط أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".

وكتب الرئيس الأميركي أن "الشعب الإيراني الرائع يعاني من دون أي سبب، بينما قيادته تنفق جميع أمواله لدعم الإرهاب والقليل على أي شيء آخر".

وتابع أن "الولايات المتحدة لم تنس استخدام إيران قنابل بدائية الصنع ويدوية أودت بحياة ألفي أميركي وجرحت كثيرين".

وقال في تغريدة أخرى إن "القيادة الإيرانية لا تفهم كلمتي 'طيب' و'تعاطف' ولم تفعل أبدا. للأسف، كل ما تفهمه هو لغة القوة"، مذكرا بأن "الولايات المتحدة هي أقوى قوة عسكرية في العالم مع استثمار (في الدفاع) يزيد عن 1.5 تريليون دولار خلال العامين الأخيرين فقط".

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين آخرين، لكنها قالت إن الباب مفتوح أمام المحادثات بشأن الحد من التوتر بين البلدين.

وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أن الخطوة تعني "الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية" مع الإدارة الأميركية.