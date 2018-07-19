ترامب يهاجم القرار الأوروبي بفرض غرامة على غوغل

حمل الرئيس دونالد ترامب الخميس على الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة "غوغل" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة إن "الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل (...). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".​

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

وفرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو على شركة غوغل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80 في المئة من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بروكسل إن "غوغل لجأت إلى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت".

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الاطلسي والتجارة العالمية.

وسيلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الرئيس ترامب في واشنطن في 25 تموز/يوليو بهدف محاولة حل هذه الخلافات.