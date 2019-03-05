ترامب ينوي رفع تركيا والهند من قائمة التفضيل

الحرة-واشنطن

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس نيته إزالة تركيا والهند من قائمة الدول النامية التي تستفيد من نظام التفضيل العام الذي يمنحها إعفاءات من بعض إجراءات الاستيراد وتخفيضات في التعريفات الجمركية أقل مما تنص عليه منظمة التجارة العالمية.

وأوضح ترامب في رسالة إلى مجلسي الشيوخ والنواب أنه اتخذ هذا القرار بالنسبة لتركيا بسبب النمو الذي شهده اقتصادها منذ إدراجها على هذه القائمة قبل أربعة عقود.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه قرر إزالة الهند من القائمة بسبب فشلها في تقديم ضمانات لواشنطن بفتح أسواقها بشكل عادل وفقا لشروط نظام التفضيل العام.