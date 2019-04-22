ترامب ينهي إعفاءات استيراد النفط الإيراني

قرر الرئيس دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

واعتبارا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، ضمنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وحسب البيت الأبيض، ستعمل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على ضمان تلبية سوق النفط العالمي.

وقال وزير الخاريجة الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي الاثنين إن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب، وأن 40 بالمئة من دخل النظام الإيراني يأتي من النفط.

وأضاف بومبيو أن إيران مسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن.

وحذر الوزير الأميركي طهران من مهاجمة أهداف أميركية.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع طهران وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار.