ترامب ينفي دفع مليوني دولار لكوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لم تدفع مليوني دولار كتكاليف طبية لكوريا الشمالية في عام 2017 مقابل إطلاق سراح الطالب الجامعي الأميركي أوتو وارمبير.

وأصر ترامب في تغريدة على تويتر على أنه "لم يتم دفع أي أموال لكوريا الشمالية مقابل أوتو وارمبير، ليس مليوني دولار، ليس أي شيء آخر".

وصرح مسؤول أميركي سابق لوكالة أنباء أسوشييتد برس الخميس بأن مبعوثا أميركيا أرسل لاستعادة وارمبير، وقع اتفاقا لدفع مليوني دولار بناء على تعليمات ترامب.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة مسألة دبلوماسية حساسة. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أفاد بوجود الفاتورة.



يذكر أن وارمبير توفي في حزيران/يونيو من عام 2017 بعد فترة وجيزة على عودته إلى وطنه وكان في غيبوبة بعد 17 شهرا في الأسر. وأصدرت كوريا الشمالية حكما بالسجن 15 عاما مع الأعمال الشاقة، على الطالب الذي كان في الـ22 من عمره.

وتنفي كوريا الشمالية اتهامات أقارب وارمبير بأنها عذبته.