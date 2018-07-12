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ترامب ينشر رسالة من كيم جونغ أون

الرئيس دونالد ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بداية لقائهما التاريخي في سنغافورة

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في تويتر رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووصف ترامب الرسالة بـ"اللطيفة جدا"، وتحدث عن تقدم كبير في مسار تصحيح العلاقات بين البلدين.

وقال كيم في رسالته إن الجهود المشتركة بين يونغ يانغ وواشنطن ستسهم في فتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء إيجابي آخر مع ترامب.

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