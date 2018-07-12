ترامب ينشر رسالة من كيم جونغ أون

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في تويتر رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووصف ترامب الرسالة بـ"اللطيفة جدا"، وتحدث عن تقدم كبير في مسار تصحيح العلاقات بين البلدين.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

وقال كيم في رسالته إن الجهود المشتركة بين يونغ يانغ وواشنطن ستسهم في فتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء إيجابي آخر مع ترامب.