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ترامب يمهل المكسيك عاما

الرئيس ترامب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض

تراجع الرئيس دونالد ترامب الخميس عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك، وقال في تصريحات لصحافيين في البيت الأبيض إنه يمنح الجار الجنوبي "عاما تحذيريا واحدا" قبل اتخاذ إجراء.

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بإغلاق الحدود أو أجزاء منها على الأقل هذا الأسبوع إذا لم يوقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيه على الولايات المتحدة.

وغير ترامب لهجته، وقال إن المكسيك إذا لم يحقق تقدما في كبح دخول المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، فإنه سيفرض رسوما على السيارات ويغلق الحدود.

وقال في هذا الإطار "سنعطيهم عاما تحذيريا واحدا، وإذا لم يتوقف دخول المخدرات أو لم يتوقف بشكل كبير، سنفرض رسوما على المكسيك وعلى منتوجات، خصوصا السيارات. وإذا لم تتوقف المخدرات، نغلق الحدود".

وتزايدت تحذيرات إدارة ترامب في الآونة الأخيرة حول الأزمة على الحدود، وذلك بعد أكثر من شهر على إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية والذي سببه نزاع حول مطالبات الرئيس الأميركي بتمويل لجدار حدودي مع المكسيك.

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