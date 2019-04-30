الأزمة الفنزويلية.. ترامب يحذر كوبا

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات وحظرا على كوبا في حال استمرار دعمها العسكري لحكومة الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو.

وأوضح ترامب عبر تويتر "إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فورا العمليات العسكرية وتلك التي تسبب موتا وتدمر دستور فنزويلا، فسيتم فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا".

وأضاف "نأمل أن يعود كل الجنود الكوبيين بشكل عاجل ومسالم إلى جزيرتهم".

وكان الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو قد دعا لانتفاضة عسكرية من أجل الضغط على مادورو للتنحي.

وأعلنت واشنطن الدعم الكامل لغوايدو وطلبت من الجيش حماية الشعب.