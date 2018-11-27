ترامب يلوح بإلغاء قمته مع بوتين

حذر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء من أنه قد يلغي لقاءه المتوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه ينتظر "تقريرا كاملا" من فريق الأمن القومي حول احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية والتحفظ على طاقمها يوم الأحد الماضي.

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وقال ترامب للصحيفة: "سيكون هذا قرارا حاسما للغاية"، مضيفا "قد لا أعقد الاجتماع... لا أحب هذا الاعتداء... لا أريد هذا الاعتداء على الإطلاق".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الثلاثاء أن الزعيمين سيلتقيان هذا الأسبوع خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين المقررة يومي الجمعة والسبت.

وقال جون بولتون، مستشار الرئيس للأمن القومي، إنهما سيناقشان قضايا الأمن والحدود وسباق التسلح والموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط وسيستكملان مناقشات قمة هلسنكي.