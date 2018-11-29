ترامب يلغي لقاءه مع بوتين

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس إلغاء لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الـ20 بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف ترامب في تغريدة أن من الأفضل لجميع الأطراف "إلغاء لقائي المعد سابقا مع الرئيس بوتين في الأرجنتين"، لأن السفن والبحارة الأوكرانيين "لم يعودوا إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى احتجاز روسيا سفنا أوكرانية في بحر آزوف.

وهاجمت روسيا سفنا أوكرانية واحتجزت بعضها في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم.

وكان ترامب قد قال سابقا إنه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يعمل مع القادة الأوروبيين على إيجاد حل للأزمة.