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من أميركا

ترامب يلغي مشاركة الوفد الأميركي بدافوس

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

قرر الرئيس دونالد ترامب إلغاء مشاركة الوفد الأميركي المتألف من وزيري الخزانة ستيف منوتشن والخارجية مايك بومبيو في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقرر الأسبوع القادم في سويسرا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب اتخذ هذا القرار احتراما لحوالي 800 ألف موظف حكومي لا يتقاضون رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ترامب أعلن الخميس الفائت أنه قرر العدول عن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد من 21 إلى 25 كانون الثاني/يناير الجاري بسبب الخلاف المستمر بينه وبين المعارضة الديموقراطية على بناء الجدار الحدودي.

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