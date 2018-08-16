ترامب يلغي التصريح الأمني لمدير CIA السابق

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصريح الذي يسمح للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون برينان بالاطلاع على معلومات سرية حساسة.

وبرر ترامب قراره "بالمخاطر التي تشكلها التصرفات والسلوك الخاطئ" لجون برينان، حسب بيان تلته الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وقال البيان "تاريخيا كان يسمح للرؤساء السابقين لأجهزة الأمن والاستخبارات بالاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة حتى يمكنهم تقديم المشورة لمن يخلفونهم"، مؤكدا أن هذه التقاليد باتت اليوم موضع شك.

وأضاف بيان ترامب "في هذه المرحلة في إدارتي، تفوق المخاطر التي تمثلها تصرفات برينان وسلوكه الخاطئ أي فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه".

وفي رده على ذلك، تحدث برينان عن قرار "يندرج في إطار رغبة أوسع لإلغاء حرية التعبير ومعاقبة الانتقادات". وقال برينان لشبكة التلفزيون الأميركية MSNBCإن القرار "رسالة مقلقة جدا للأعضاء الحاليين للحكومة، وربما للمسؤولين السابقين الذين ما زالوا يملكون هذه التصاريح، وللجيل المقبل من المحترفين في الاستخبارات والأمن القومي".

برينان الذي ترأس وكالة الاستخبارات الأميركية من 2013 إلى 2017، انتقد ترامب بشدة بعد لقائه في هلسنكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت ساندرز أن ترامب يفكر في سحب التصاريح الأمنية من مسؤولين سابقين آخرين من عهد أوباما بمن فيهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

وكانت ساندرز مهدت لهذا الإعلان الشهر الماضي بتأكيدها أن بعض هؤلاء المسؤولين قاموا "بتسييس وحتى استغلال وظائفهم العامة وتصاريح السرية الأمنية التي يملكونها ماليا".

والقرار نفسه يمكن أن يطبق على جيمس كلابر مدير الاستخبارات حتى مطلع 2017،ومايكل هايدن الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي ثم وكالة الاستخبارات المركزية.

وبين المهددين بقرار مماثل سوزان رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وأندرو ماكيب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ثم المدير بالوكالة لهذا الجهاز حتى آب/اغسطس 2017.