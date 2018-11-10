ترامب يلتقي ماكرون في باريس

وصل الرئيس دونالد ترامب السبت قصر الإليزيه في باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب ترامب في تغريدة صباح السبت "أنا موجود في باريس لأحتفل بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى".

وأضاف "ما هو أفضل من الاحتفال بنهاية حرب وخصوصا هذه الحرب التي كانت من الأكثر دموية في التاريخ؟".​

I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

لكن مساء الجمعة، هاجم ترامب ماكرون فور وصوله إلى باريس، بعد اقتراح الرئيس الفرنسي إنشاء جيش أوروبي لمواجهة روسيا والصين والولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة بينما كانت طائرته الرئاسية تحط في باريس أن "الرئيس ماكرون اقترح للتو أن تنشىء أوروبا جيشها الخاص لتحمي نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا".

وأضاف "أمر مهين لكن ربما يترتب على أوروبا أولا أن تدفع مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".​

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

ويشير الرئيس الأميركي بذلك إلى تصريحات أدلى بها الثلاثاء ماكرون الذي دعا إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" لحماية القارة العجوز بشكل أفضل. وقال "لا يمكن حماية الأوروبيين إذا لم نقرر امتلاك جيش أوروبي حقيقي".

وأضاف ماكرون "يجب أن نحمي أنفسنا من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

ويحتمي جزء كبير من أوروبا بالدرع الأميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ووصلت ميلانيا ترامب إلى الإليزيه ليتناول الرئيسان الغداء معا.

وسيتوجه ترامب بعد ذلك إلى المقبرة الأميركية في بوا بيلو في شمال فرنسا، بينما يلتقي الرئيس ماكرون المستشارة الألمانية في شمال باريس لمراسم ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.