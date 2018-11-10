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ترامب يلتقي ماكرون في باريس

الرئيس دونالد ترامب يجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

وصل الرئيس دونالد ترامب السبت قصر الإليزيه في باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب ترامب في تغريدة صباح السبت "أنا موجود في باريس لأحتفل بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى".

وأضاف "ما هو أفضل من الاحتفال بنهاية حرب وخصوصا هذه الحرب التي كانت من الأكثر دموية في التاريخ؟".​

لكن مساء الجمعة، هاجم ترامب ماكرون فور وصوله إلى باريس، بعد اقتراح الرئيس الفرنسي إنشاء جيش أوروبي لمواجهة روسيا والصين والولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة بينما كانت طائرته الرئاسية تحط في باريس أن "الرئيس ماكرون اقترح للتو أن تنشىء أوروبا جيشها الخاص لتحمي نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا".

وأضاف "أمر مهين لكن ربما يترتب على أوروبا أولا أن تدفع مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".​

ويشير الرئيس الأميركي بذلك إلى تصريحات أدلى بها الثلاثاء ماكرون الذي دعا إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" لحماية القارة العجوز بشكل أفضل. وقال "لا يمكن حماية الأوروبيين إذا لم نقرر امتلاك جيش أوروبي حقيقي".

وأضاف ماكرون "يجب أن نحمي أنفسنا من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

ويحتمي جزء كبير من أوروبا بالدرع الأميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ووصلت ميلانيا ترامب إلى الإليزيه ليتناول الرئيسان الغداء معا.

زوجة الرئيس الفرنسي تستقبل ميلانيا ترامب
زوجة الرئيس الفرنسي تستقبل ميلانيا ترامب

الرئيس دونالد ترامب لدى وصوله قصر الإليزيه
الرئيس دونالد ترامب لدى وصوله قصر الإليزيه

وسيتوجه ترامب بعد ذلك إلى المقبرة الأميركية في بوا بيلو في شمال فرنسا، بينما يلتقي الرئيس ماكرون المستشارة الألمانية في شمال باريس لمراسم ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

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