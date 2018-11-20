ترامب يقدم ردودا خطية للمحقق مولر

قدم الرئيس دونالد ترامب ردودا خطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في علاقة محتملة بين حملة الرئيس في انتخابات 2016 وروسيا.

وقال رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس ترامب في بيان إن "الكثير مما طلب في الأسئلة يثير قضايا دستورية خطيرة، وكان خارج نطاق التحقيق القانوني".

واستدرك جولياني بالقول إن "الرئيس قدم تعاونا غير مسبوق، وإن الوقت حان للانتهاء من هذا التحقيق".

وكُـلف مولر المدير السابق لـFBI، في 2017 بالتحقيق في شبهات حول تواطؤ بين روسيا وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

ولم يحدد المحقق مولر أي موعد زمني لانتهاء تحقيقه، وطالت لوائح الاتهام التي وجهها هذا العام نحو 20 شخصا من حملة الرئيس دونالد ترامب.