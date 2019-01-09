Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

ترامب يغادر اجتماعا بشأن الجدار

الرئيس ترامب

كشف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب غادر المحادثات مع قيادات من الحزبين الأربعاء بعدما قالت له رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن توافق على منحه تمويلا لبناء جدار حدودي.

وقال بنس، عقب الاجتماع الذي ناقش سبل إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي وإقرار تمويل لبناء جدار حدودي، إن أبواب البيت الأبيض لا تزال مفتوحة أمام الديمقراطيين للعودة إلى طاولة المفاوضات رغم الخلاف الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ.

ودعا الرئيس ترامب المواطنين الأميركيين إلى الاتصال بممثليهم في الكونغرس لحثهم على استئناف الحوار من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

عضو الكونغرس الجمهوري ستيف سكاليس نفى من ناحيته صحة ما قاله زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن ضرب الرئيس ترامب الطاولة بغضب قبل مغادرته الاجتماع.

Back to top
XS
SM
MD
LG