أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين استعادة المواطن الأميركي داني بورتش الذي كان محتجزا في اليمن لـ 18 شهرا.

وثمن ترامب جهود الإمارات في إعادة بورش إلى بلاده وأسرته.

وقال الرئيس الأميركي عبر "تويتر": "نعمل كل يوم على إعادة الأميركيين للوطن ... استعادة الرهائن الأميركيين أولوية بالنسبة لإدارتي، وبإطلاق سراح داني نكون نجحنا في تأمين الحرية لـ20 مختطفا أميركيا منذ انتخابي".

​وكان المتمردون الحوثيون في اليمن احتجزوا بورتش في أيلول/سبتمبر 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2018 عندما أفرجوا عنه ونقل إلى سلطنة عمان، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".