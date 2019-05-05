ترامب يعلن زيادة الرسوم على سلع صينية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأحد أن الولايات المتحدة سترفع بداية من الجمعة المقبل الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة.

وقال ترامب عبر تويتر "خلال عشرة أشهر دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفا "إن نسبة الـ 10 بالمئة سترتفع إلى 25 في المئة الجمعة".

وأضاف ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر.