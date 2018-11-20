ترامب يعفو عن ديكين روميين

في تقليد رئاسي سنوي، أصدر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء عفوا عن ديكيين روميين بمناسبة الاحتفالات بعيد الشكر الذي يأتي في الخميس الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وفي كلمة له من البيت الأبيض حضرتها السيدة الأولى ميلانيا وأفراد آخرين من عائلته وأعضاء جدد في الكونغرس، قدم الرئيس التهنئة للأميركيين بالمناسبة ودعاهم إلى "التحلي بروح الحب والتفاهم وأن يلتحموا كعائلة أميركية واحدة".

وقال ترامب إن الديكيين "المحظوظين" "بيس" و"كاروتس" سيعيشان ما تبقى من عمرهما في الحرم الجامعي لجامعة "فيرجينيا تك" تحت رعاية طلاب يدرسون علوم الطيور.

وقال الرئيس مازحا: "لا أستطيع أن أضمن أنهما (الديكين) سيستطيعان التمتع بالعفو الرئاسي، لأن الديموقراطيين ربما يستعدونهما للشهادة".

وأعرب الرئيس عن تضامنه مع المتضررين من الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا، وقدم الشكر لرجال ونساء القوات المسلحة الأميركية.