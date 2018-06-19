ترامب: 200 مليار دولار من الواردات الصينية ستتعرض للعقاب الجمركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية.

وتوعد ترامب في بيان نشره البيت الأبيض بـ"أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأميركية".

وكانت الولايات المتحدة والصين استأنفتا مواجهتهما التجارية الجمعة مع تبادلهما إعلان فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 بالمئة على واردات بقيمة 50 مليار دولار، ما يقوض "التوافق" الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر.

وحذر ترامب بكين حينئذ من أنها في حال ردت على الزيادة الضريبية التي فرضها على بضائعها فستعرض نفسها لزيادة أكثر إيلاما، في تهديد لم تبال به بكين التي سارعت الى الرد على الزيادة بمثلها.

وفي بيان صحافي رد ترامب بالقول إن "الصين ليس لديها على ما يبدو أية نية لتغيير ممارساتها غير المشروعة في حيازة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركيتين".

واعتبر ترامب أن الصين قررت "تهديد شركات الولايات المتحدة وعمالها ومزارعيها". وشدّد على أن "العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنا".

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بومبيو: الصين حكومة اقتصاد مفترس.. تأخر للغاية علاجه

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الصين تخوض في "مبادئ اقتصاد الافتراس" وفي "مستوى غير مسبوق من سرقة" الملكية الفكرية.

جاءت تعليقاته يوم الاثنين في النادي الاقتصادي بديترويت.

وأضاف بومبيو أن مزاعم الصين الأخيرة "بالانفتاح والعولمة" هي مجرد "مزحة"، وأن الصين "حكومة اقتصاد مفترس.. تأخر للغاية علاجه".

واثار بومبيو قضية التجارة مباشرة مع الصين الأسبوع الماضي، في لقائه في بكين بالرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين آخرين.